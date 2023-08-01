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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختطاف الأطفال.. خطة روسية لإضعاف أوكرانيا

سفيرة بريطانيا لدي
سفيرة بريطانيا لدي أوكرانيا

وصفت سفيرة بريطانيا في أوكرانيا، ميليندا سيمونز، الاختطاف الجماعي المزعوم لروسيا للأطفال من أوكرانيا، بأنه استراتيجية متعمدة لقطع العلاقات بين أوكرانيا و"الجيل القادم الذي سيدافع عن البلاد". 

وقالت سيمونز، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، إن عمليات الاختطاف المزعومة كانت جزءًا من "الغزو الهجين" للبلاد.

في مارس، وجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لائحة اتهام ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بشأن "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين.

وقالت ميليندا سيمونز إن الأطفال الذين أخذتهم روسيا أو احتفظوا بها كانوا "عرضة لمجموعة غير عادية من غسل الدماغ، مما يخلق حاجزًا نفسيًا بين الأطفال وأولياء أمورهم". 

يُزعم أن روسيا اختطفت آلاف الأطفال من مؤسسات الدولة الأوكرانية ومن "المعسكرات الصيفية" التي تديرها الدولة. كما يُزعم أن أطفالاً اختُطفوا بعد أن تيتموا بسبب الحرب أو عندما ألقت السلطات الروسية القبض على آبائهم في المناطق المحتلة.

في فبراير، وجد تقرير صادر عن جامعة ييل أنه منذ بداية الحرب، نُقل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر والذين يعيشون في المناطق المحتلة إلى 43 معسكرًا في جميع أنحاء روسيا، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم وسيبيريا التي تم ضمها. 

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرتها سلطات الاحتلال الإقليمية من المعسكرات أطفالا يغنون النشيد الوطني الروسي ويحملون العلم الروسي. في مقاطع فيديو منفصلة، يتحدث المعلمون عن الحاجة إلى تصحيح فهمهم للتاريخ الروسي والسوفيتي.

وتقول أوكرانيا إنه تم ترحيل ما يصل إلى 16226 طفلاً إلى روسيا. ومن بين هؤلاء، تم تحديد مكان 10513 شخصًا وعاد 300 منهم فقط.

أوكرانيا روسيا أطفال حرب بريطانيا

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