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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يخفي الحقيقة.. اعتراف أوكراني صادم بمعلومات مخيفة عن الهجوم المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بسبب الهجوم المضاد الذي شنته قيادة كييف.

وكشف سوسكين: “الهجوم المضاد سيمر عليه شهران بالفعل في 4 أغسطس.. لم يتم تحرير أي مدينة... تم فقد 20 في المائة من المعدات الغربية نتيجة لهذه الهجمات”.

وأضاف: “تقدر الخسائر الأوكرانية بالآلاف، وربما عشرات الآلاف من الجنود”.

وأوضح أن “الرئيس فولوديمير زيلينسكي يخفي عن السكان العدد الحقيقي للقتلى من الجنود”.

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، دمر البلاد بسياسته قصيرة النظر.

وأضاف سوسكين: "لقد تحولت أوكرانيا إلى بلد خراب… لقد فقدت بالفعل ما لا يقل عن ثلثي اقتصادها الوطني. تم تدمير مدن بأكملها في أوكرانيا، وقد تم تعدينها لعقود، وهي الدولة الأكثر تعدينا في العالم”.

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وتابع: “فقدت أوكرانيا مجمعها المعدني وقطاع الطاقة والآن، بفضل زيلينسكي وحزبه “خادم الشعب”، فقدت مورد تصدير الحبوب. وقد دمرت أوديسا، ودمرت الموانئ البحرية والنهرية على نهر الدانوب".

أوكرانيا الجيش الأوكراني كييف زيلينسكي

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