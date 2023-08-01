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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. مقتل العديد من الأشخاص ونقل الآلاف للمستشفيات باليابان

اليابان
اليابان

ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 11700 شخص دخلوا المستشفيات في اليابان في الأسبوع الذي بدأ في 24 يوليو بسبب ظروف صحية مرتبطة بالحرارة الشديدة.

وتم نقل ما مجموعه 11,765 شخصا إلى المستشفى بسبب ضربة شمس خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 2,575 عن الأسبوع السابق، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 95 درجة فهرنهايت في معظم المناطق وإلى 102 درجة في بعض المناطق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

ومن بين الذين نقلوا إلى المستشفى الأسبوع الماضي، توفي 18 شخصا وأصيب 3926 آخرون في حالة خطيرة ومتوسطة، مع غالبية المتضررين 6644 شخصا تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.

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العام الماضي، تم تسجيل درجة الحرارة القياسية لشهر يونيو في طوكيو. لأول مرة منذ بدء عمليات رصد الأرصاد الجوية في عام 1875، وصلت درجة الحرارة في العاصمة اليابانية إلى 97.52 درجة فهرنهايت.

اليابان الحرارة الشديدة ارتفاع درجات الحرارة

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