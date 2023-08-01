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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الحاصل على جائزة أفضل علماء الرياضيات 2023: نظريتي استطاعت حل المشكلات المعقدة

محمود عبد العاطي
محمود عبد العاطي

قال الدكتور محمود عبد العاطي، أستاذ بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة سوهاج، الذي حصد جائزة أفضل علماء الرياضيات لعام 2023 التي تقدمها الصين، إنه حصل على الجائزة نظرا لعدد الابتكارات، والتي منها نظرية تحمل اسمه، وهي "يانج عبد العاطي كارلو".

وأضاف عبد العاطي، في مداخلة هاتفية في برنامج من مصر الذي يقدمه مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة"CBC"، أن نظريته استطاعت حل عدد من المشكلات التي لم يكن لها حل من قبل، فضلا عن عدد من براءات الاختراع في الذاكرة الكمية والأمن السيبراني، والتي ساعدت في إنتاج جيل جديد من الحاسبات تفوق سرعته ودقته ملايين المرات من الحاسبات الحالية.

حصولي على جائزة عالمية لا يدل أنني أفضل من الآخرين

وتابع: حصولي على جائزة عالمية لا يدل على أنني أفضل من الآخرين، بل فقط هي مؤشر على أنه يسير على الطريق الصحيح، وذلك من خلال تقدير العلماء لما يقومون به.

محمود عبد العاطي الرياضيات جائزة أفضل علماء الرياضيات لعام 2023 الابتكارات الاختراع الأمن السيبراني جائزة عالمية

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