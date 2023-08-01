مدير أمن كفر الشيخ يعتمد الحركة الداخلية لضباط الشرطة.. اعرف التفاصيل

اعتمد اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة، والتي شملت مساعدي مديري الأمن، ومديري الإدارات، ورؤساء المباحث.



وينشر موقع «صدى البلد» الإخباري، التفاصيل الكاملة للحركة، والتي شملت تكليف، اللواء عبد الحليم فايد، مساعداً لمدير الأمن للأمن العام، واللواء وائل الأشوح، مساعداً لمدير الأمن للوحدات، واللواء عبد اللطيف مزروع، مساعداً لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء أشرف النويشي، مساعداً لمدير الأمن للأفراد، واللواء حسام نبيه، مساعداً لمدير الأمن للشرطة المتخصصة، واللواء عماد جلال، مديراً لإدارة تأمين الطرق، واللواء أحمد جبر، مساعداً لمدير الأمن لفرقة الحامول، واللواء علي رزق، مساعداً لمدير الأمن لفرقة دسوق.

حركة رؤساء المباحث

واعتمد مدير أمن كفر الشيخ، حركة رؤساء المباحث، والتي شملت، تكليف المقدم محمد عبد العزيز، رئيساً لفرع البحث الجنائي بدسوق، وتجديد الثقة في المقدم محمد أبو الخير، رئيساً لفرع البحث الجنائي بالحامول، وتجديد الثقة في المقدم رامي شرف، رئيساً لمباحث مكافحة المخدرات، والرائد أحمد قطاطو، رئيساً لمباحث المرور، والرائد أحمد بسيوني، رئيساً لمباحث التموين، وتكليف المقدم مصطفى منيسي، رئيساً لمباحث الأموال العامة، والمعلومات، والمقدم محمد سمير، رئيساً لمباحث تنفيذ الأحكام.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة في المقدم ضياء راشد، رئيساً لمباحث مركز شرطة بيلا، والمقدم محمد قطاطو، رئيساً لمباحث والمقدم محمد عامر، رئيساً لمباحث مركز البرلس والرائد سعد اللبيشي، رئيساً لمباحث قسم أول كفر الشيخ، والرائد محمد هاني عصر، رئيساً لمباحث مركز الحامول، والرائد محمد عاطف، رئيساً لمباحث مركز قلين، والرائد أحمد الفقي، رئيساً لمباحث مركز مطوبس.



كما شملت الحركة -أيضاً- تكليف المقدم أحمد عبد الشافي، رئيساً لمباحث مركز كفر الشيخ، والمقدم محمد أبو حطب، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، والرائد أحمد يسري، رئيساً لمباحث قسم شرطة بيلا، والرائد أحمد عمر، رئيس قسم ثان كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيساً لمباحث مركز فوة، والرائد أحمد النجار، رئيساً لمباحث مركز شرطة دسوق، والرائد محمد أبو شعيشع، رئيساً لمباحث مركز سيدي سالم.



جدير بالذكر أن الحركة العامة لتنقلات ضباط الداخلية 2023، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شملت ترقية اللواء إيهاب عطية، مديراً لأمن كفر الشيخ، واللواء محمود الكموني، نائباً لمدير أمن كفر الشيخ، وتعيين اللواء أحمد نزيه، مديراً للمباحث الجنائية، وتجديد الثقة في العميد حسن قاسم، رئيساً للمباحث الجنائية.