مسئول أمريكي يكشف تعليق التعاون الأمني مع النيجر بعد اعتقال "بازوم" مباشرة

كشف مسئول عسكري أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة علقت تعاونها الأمني مع النيجر بعد فترة قصيرة من الانقلاب العسكري الذي بدأ الأربعاء 26 يوليو الماضي.

وأوضح المسئول الذي فضل عدم ذكر إسمه، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تعليق التعاون الأمني بدأ بعد فترة وجيزة من اعتقال الحرس الرئاسي للرئيس محمد بازوم.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بيانا أكد فيه تعليق التعاون الأمني مع النيجر بشكل رسمي بعد أسبوع من الانقلاب العسكري.

وبدأت فرنسا في إجلاء مواطنين فرنسيين وأوروبيين آخرين من المطار الدولي في نيامي، وسط تصاعد التوترات وتنامي الغضب ضد باريس حيث تظاهر عدد كبير من مواطني النيجر أمام السفارة الفرنسية بنيامي رافعين أعلام روسيا.