المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية الحبوب

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا ثوما جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضافت جرينفيلد للصحفيين خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي: "لقد رأينا مؤشرات على أن روسيا قد تكون مهتمة بالعودة إلى مناقشات اتفاقية الحبوب، لذلك سننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل".

وأضافت المبعوثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة: "لم نر أي دليل على ذلك بعد"، لافتا إلى أن فرص استئناف الصفقة كانت ضئيلة.

وتم إبرام اتفاقية الحبوب، التي نصت على التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وخلق ظروفًا لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا، والتي تم الاتفاق عليها في 22 يوليو 2022 في إسطنبول.

وفي 17 يوليو، رفضت روسيا الاستمرار في المشاركة بالاتفاقية، مبررة أن الأطراف الأخرى لم تفِ بالتزاماتها في الجزء المتعلق بتوريد المنتجات الروسية إلى السوق العالمية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو يمكن أن تستأنف صفقة الحبوب إذا تم الوفاء بجميع الوعود التي قطعتها عليها.