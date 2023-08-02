بعد ظهور النتيجة.. طالبة ثانوية عامة بسوهاج تتخلص من حياتها بطريقة بشعة| تفاصيل

كانت عقارب الساعة تدق الثانية بعد الظهر، عندما سمعت الطالبة التي مازالت خطى عُمرها في نهاية العقد الثاني من العُمر، صوت زغاريد وفرحة الجيران والأقارب بنتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، ليدب آنين الوجع بين ضلوعها داخل غرفتها بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.



لتنهمر دموعها على خديها في محاولة منها كتم أنفاسها بوسادتها زهرية اللون، وفي ظلام يعُم غرفتها مُغلقة الباب والشرفة، والتي لا يُنيرها سوى ضوء خافت يتسرب لها من بين شرفة غرفتها.



لم تستطع الطالبة بالثانوية العامة "فيروز"، كتم غضبها من رسوبها بالصف الثالث الثانوي العام، وحصدها 46% مجموعا كليًا، حيث أنها لم تتحمل نظرات العتاب من والدتها ونظرات الرأفة في أعين أقرانها وأقاربها، لم يكن لديها القدرة على الإجابة عن اسئلة الآخرين والرد عليهم.



ما استدعى أن تُنهي الطالبة فيروز، ابنة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، حياتها بتناول قرص لحفظ الغلال والذي يُعرف باسم "حبة الموت" إعلاميًا؛ لكثرة حالات إزهاق النفس بتلك الأقراص في الآونة الأخيرة.



لتشهد غرفتها الصغيرة اللحظات الأخيرة في حياتها، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، والتي حملت في طياتها الكثير من المتاعب النفسية التي لم تتحملها الفتاة التي لم تُكمل سوى عامها الـ18 من زهور عُمرها.



تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة عندما أنهت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ حياتها إثر تناولها قرص لحفظ الغلال بقصد إنهاء حياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.



وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بإنهاء حياة طالبة تناولت قرص لحفظ الغلال، داخل منزل أسرتها دائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعوة “فيروز س.س.م- 18 سنة- طالبة- وتقيم دائرة المركز”، وأفادت والدتها المدعوة “أسما أ.ع- 39 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية”، بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال؛ ما أدى إلى وفاتها؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.