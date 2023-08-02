بلينكن يناقش مع موسى فقي الإفراج عن رئيس النيجر والصراع بالسودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي حول النيجر.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن بلينكن وموسى فقي أكدا مجددًا ضرورة إطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن بلينكن أعرب عن قلقه من العنف في دارفور واتفق مع رئيس الاتحاد الإفريقي على عدم وجود حل عسكري للنزاع في السودان.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الأمر قائلًا في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه تحدث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي حول التعاون من أجل الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم ودعم احترام سيادة القانون والسلامة العامة في النيجر.

وأشار إلى أنهما ناقشا أيضًا العمل معًا لإنهاء الصراع في السودان.