عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن ينتظرهم.. مفاجأة غير سعيد لطلاب الثانوية العامة المُحالين للنيابة العامة

ارشيفية
ارشيفية

أعلن د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة 2023 شهدت 812 طالبًا مخالفا إذ تمّت إحالة 641 طالبًا منهم إلى النيابة العامة وفق القانون لأنّهم شاركوا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بلغ الملاحظين المخالفين هو 199 ملاحظا جرى تحويلهم إلى الشئون القانونية.

 مصير الطلاب بعد إحالتهم للنيابة العامة 

ينص قانون مكافحة الغش على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش أوضح القانون يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة التي تمنحها المدارس الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل على 1800 جنيه|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

خبير يحذر من تأثير زلزل إريتريا على سد النهضة وعلاقته بمصر والسودان

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أول رد من التعليم بشأن حصول طالبة على 4% بالثانوية العامة

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

القيعي: جوزيه كان شخصية «متقلبة».. وحسمت صفقة فلافيو في ساعات معدودة

دعاء الخامس عشر من محرم.. 10 أدعية تكتب لك نصيبًا من العافية وسعة الرزق

السجن ينتظرهم.. مفاجأة غير سعيد لطلاب الثانوية العامة المُحالين للنيابة العامة

الخارجية التنزانية: اتفقنا مع الجزائر على تقوية العلاقات بمجالات التعليم والبترول والغاز

هجوم بمسيرات روسية يستهدف مرفأ في أوديسا الأوكرانية

لسه متضايق.. القيعي يرد على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان ارتباطها.. أجرأ 10 صور لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ