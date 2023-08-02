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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. حمزة نمرة يطرح أجدد أغنياته "رياح الحياة"

صدى البلد

يستعد المطرب حمزة نمرة اليوم الأربعاء لطرح رابع أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "رايق" والتى تحمل  عنوان "رياح الحياة".

ومن المقرر طرح الأغنية فى تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

يحتفل الفنان حمزة نمرة، بطرح ألبومه الجديد "رايق"، غداً الأربعاء، من خلال ظهوره فى برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعة جيهان عبد الله.

وخلال الحلقة سيتم إذاعة أغنية "رياح الحياة" للمرة الأولىفى البرنامج وبشكل حصرى، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد، حيث شارك "نمرة" مع متابعيه البوستر التشويقي الخاص بالأغنية،  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب: "بكرة الساعة 7 مساء لقاء على نجوم إف إم في نفس موعد نزول أغنية رياح الحياة".

وتابع حمزة نمرة: "وغير كدا فكرت أبعت هدية لأكتر حد هيعمل شير للأغنية من دلوقتي قبل ما تنزل ويجيله أكتر كومنت ولايك علي اللينك هعمله فديو مخصوص بأسمه أو أسمها أشكره فيه وابعتوا ليه بنفسي".

 

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