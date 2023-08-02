ضحايا جاتوه النجاح.. خروج 15 شخصًا من المستشفى بسوهاج| تفاصيل

قررت مستشفى طهطا العام بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، خروج 15 مواطنًا عقب تماثلهم للشفاء، من بين 22 شخصًا قد أصيبوا بتسمم غذائي عقب تناولهم "جاتوه" في حفل نجاح طالبتين بالثانوية العامة أول أمس، حيث عانوا من آلام بالبطن وقئ مستمر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول 22 شخصًا مصابين بحالة اعياء شديدة وقئ مستمر.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المصابين من ابناء قرية شطورة دائرة المركز، وبسؤال عدد من المُصابين قرروا إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناولهم "جاتوه" احتفالًا بنجاح طالبتين بالثانوية العامة، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023.

اسماء المصابين

وننشر لكم اسماء المُصابين:" أسماء. ع. ع- 27 سنة، وأمال. م. ع- 27 سنة، زياد. ك. ب- 8 سنوات، ومي. ك. ب- 6 سنوات، ونور. م. م- 9 سنوات، ومحمد. ا. ب- 8 سنوات، ويوسف. ف. ب- 4 سنوات، وملك. ا. ب- 12 سنة، وزياد. ع. م- 11 سنة، داليا. م. أ- 22 سنة، وإسراء. ع. م- 18 سنة، وهاجر. ع. س- 18 سنة".

"فريدة. ع. م- 14 سنة، ونانسي. ع. م- 21 سنة، وشهندا. هـ. س- 7 سنوات، ومروان. ف. ب- 7 سنوات، وشريف. م. أ- 37 سنة، وشيماء. ا. ع- 15 سنة، وزمزم. ع. م- 5 سنوات، ويارا. ع. م- 8 سنوات، وهدى. م. ع- 35 سنة".

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.