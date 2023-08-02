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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لـ طلاب أولى جامعة| سيارات 2023 جديدة تحت 750 ألف جنيه

سيارات 2023 جديدة
سيارات 2023 جديدة

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من السيارات بمختلف فئاتها، ويبحث الآن طلاب الجامعات عن سيارات تساعدهم علي التنقل والذهاب الي الجامعة ، ولكن بأسعار في متناول الجميع ومن ضمن هذه السيارات نيسان صني، وشيري اريزو 5 ، وشيفروليه أوبترا، ورينو سانديرو ، وهيونداي اكسنت .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2023 أسعارها أقل من 750 ألف جنيه :

1- هيونداي اكسنت RB السيدان

تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي اكسنت RB السيدان

تباع سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من 750 ألف جنيه، ويصل الي 765 ألف جنيه .

2- شيفروليه أوبترا السيدان

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع أوبترا من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان.

شيفروليه أوبترا السيدان

تبدأ أسعار سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان من 645 ألف جنيه، وتصل الي 691 ألف جنيه، داخل السوق المصري للسيارات .

3- رينو سانديرو الهاتشباك

تستهلك سيارة رينو سانديرو الهاتشباك 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل السيارة الي سرعة 100 كم/ساعة من صفر في مدة قدرها 12.3 ثانية، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج سانديرو عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان.

 رينو سانديرو الهاتشباك

تأتي سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 645 ألف جنيه .

4- شيرى اريزو 5 السيدان

تحتاج شيري اريزو 5 السيدان الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع السيارة وصولا الي 100 كم/ساعة من وضوع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر.

شيرى اريزو 5 السيدان

شيري اريزو 5 السيدان موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي 620 ألف جنيه .

5- نيسان صني السيدان

تعمد سيارة نيسان صني السيدان علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 108 حصان، وعزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية.

 نيسان صني السيدان

تتوافر سيارة نيسان صني السيدان موديل 2023 بفئة واحدة بسوق السيارات المصري يصل سعرها الي 608 ألف جنيه .

رينو سانديرو هيونداى اكسنت شيفروليه أوبترا شيرى اريزو 5 رينو سانديرو الهاتشباك شيفروليه أوبترا السيدان هيونداي اكسنت RB السيدان

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