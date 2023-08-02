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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: إعدام 77 طن أغذية وضبط518 منشأة مخالفة خلال 38 يوما

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ٣٨ يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

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وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٣٦٨١ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ٥١٨ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

 كما تم إعدام ٥٣ طن و ٦٦٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٢٣ طن و ٥٠٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ١٠٩٥ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٢٧٨٤ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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ادارة مراقبة الاغذية الإشتراطات الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ممدوح غراب محافظ الشرقية

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