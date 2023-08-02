لاعب النصر السعودي يتحدى الزمالك قبل مواجهة غد

علق سيكو فوفانا، لاعب النصر السعودي، على مواجهة الزمالك غدا الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية .

ويلعب الزمالك والنصر، غدا الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

وقال فوفانا في المؤتمر الصحفي: "مباراة الزمالك مهمة جدا للفريق في مشواره بالبطولة، ولدينا الإمكانيات اللازمة للفوز بها".

وتابع: "لا نركز على لاعب معين في الزمالك وجاهزون لكل السيناريوهات من أجل إسعاد جماهير النصر بالتأهل إلى ربع النهائي".



ويملك الزمالك فرصتين من أجل التأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية، فيما تعني خسارته أمام النصر خروجه بشكل رسمي من البطولة.

وتعد الفرصة الأولى للزمالك لحجز مقعد في الدور ربع النهائي؛ هي تحقيق الفوز بأي نتيجة على النصر السعودي في اللقاء القادم، وفي هذه الحالة سيتأهل الزمالك مباشرة دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الشباب والاتحاد المنستيري.

أما الفرصة الثانية التي يملكها الزمالك من أجل العبور للدور المقبل، هي التعادل مع النصر السعودي، ولكن في هذه الحالة، سيحتاج الزمالك لخسارة فريق الشباب السعودي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة التي ستقام في نفس الموعد يوم الخميس المقبل.

تعادل الزمالك مع النصر، وخسارة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، يعني تأهل النصر والزمالك معا لدور الثمانية، حيث سيتصدر النصر في هذه الحالة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ثم سيأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم الشباب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا، وأخيرا الاتحاد المنستيري في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.