موعد مباراة الزمالك أمام النصر السعودي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة قوية عندما يلعب النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو غدا الخميس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية.



ويبحث الزمالك في مباراة النصر عن الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل خاصة بعد خسارته في المباراة الماضية أمام الشباب السعودي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

ويملك الزمالك فرصتين من أجل التأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية، فيما تعني خسارته أمام النصر خروجه بشكل رسمي من البطولة.

وتعد الفرصة الأولى للزمالك لحجز مقعد في الدور ربع النهائي؛ هي تحقيق الفوز بأي نتيجة على النصر السعودي في اللقاء القادم، وفي هذه الحالة سيتأهل الزمالك مباشرة دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الشباب والاتحاد المنستيري.

أما الفرصة الثانية التي يملكها الزمالك من أجل العبور للدور المقبل، هي التعادل مع النصر السعودي، ولكن في هذه الحالة، سيحتاج الزمالك لخسارة فريق الشباب السعودي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة التي ستقام في نفس الموعد يوم الخميس المقبل.

تعادل الزمالك مع النصر، وخسارة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، يعني تأهل النصر والزمالك معا لدور الثمانية، حيث سيتصدر النصر في هذه الحالة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ثم سيأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم الشباب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا، وأخيرا الاتحاد المنستيري في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.