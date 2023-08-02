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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 107 مليارات دولار.. مصر أكبر مستقبل عربي لمشاريع الاستثمار الأجنبي

صدى البلد

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر كانت أكبر مستقبل عربي بالقيمة لمشاريع الاستثمار الأجنبي في 2022 بواقع 107 مليارات دولار، وفقا لـ"سي ان بي سي عربية".

وبحسب التقرير السنوي لمناخ الاستثمار والصادر عن المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقراً لها، فإن مصر ثالث أكبر مستقبل عربي للمشروعات عند 148 مشروعاً.

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في الوقت نفسه، كانت مصر ثاني أكبر مستقبل عربي لتدفقات الاستثمار الأجنبي العام الماضي بواقع 11.4 مليار دولار.

وبالتبعية، كانت مصر أكبر مستفيد عربي بالتوظيف بواقع 61 ألف وظيفة.

وعلى مستوى النمو العربي للتدفقات، جاءت مصر في المركز الأول بزيادة 122.6%.

فيما كانت أكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار العربي البيني بقيمة 34 مليار دولار.

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