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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدى البلد داخل التليفزيون الصيني الرسمي .. صور

مازن إسلام صحفي الشؤون
مازن إسلام صحفي الشؤون الدولية من داخل التليفزيون الصيني

قال عبدالمعطي أبو زيد، مستشار الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، إن العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهي فتراتها، حيث إن الزعيم شي جين بينج هو أكثر زعيم اجتمع معه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يؤكد علي أهمية العلاقات بين القاهرة وبكين.

وأكد أبو زيد، خلال اجتماع عقد بين وفد من الصحفيين المصريين وقناة cgtn الصينية في مقر المجموعة الصينية للإعلام الدولي ببكين، أن العلاقات بين القاهرة وبكين قديمة وتاريخية، حيث كان يحظي الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بعلاقات قوية مع الزعيمين تشو آن لاي وماو تسي تونج.

وأضاف، أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين وتقيم معها علاقات دبلوماسية.

ومن جانبها قالت نائبة مديرة شبكة CGTN، تساي لي، إنه تم إنشاء هذه الشبكة الصينية، من أجل التواصل مع الأجانب غير الناطقين بالصينية، ومع مرور الوقت، فالآن يتم نشر الأخبار بكل لغات العالم.

وأكدت شياو لان نائبة مديرة CGTN، أن العلاقات بين مصر والصين تاريخية حيث أنها ترسخت عبر العصور.

وأضافت، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والإنتاج، سيتم عرض سلسة أقنعة وكنوز، والتي تم إنتاجها بشكل مشترك بين CGTN والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة السياحة المصرية، في وقت لاحق هذا العام.

وتابعت، يعتبر هذا العمل أول تجربة في مجال الآثار بين البلدين.

وأعرب بعض المسؤولين الصينيين في التلفزيون الصيني عن رغبتهم في تقوية العلاقات مع مصر والدول العربية.

وقالوا أيضا، نتمني الحصول علي المعلومات التي تخص مصر من الجهات المختصة مباشرة دون وجود طرف ثالث، حتي لا يتم تشويه الحقائق.

صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
مازن إسلام صحفي شؤون الدولية بموقع صدى البلد
مازن إسلام صحفي شؤون الدولية بموقع صدى البلد
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
صدى البلد داخل التلفزيون الصيني الرسمي
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