أمريكا تفتح تحقيقًا بعد اختراق صيني لوزارتي الخارجية والتجارة

أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عن فتح تحقيق بعد الاشتباه في اختراق صيني للبريد الإلكتروني لوزارتي الخارجية والتجارة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت لجنة الرقابة بمجلس النواب اليوم الأربعاء إنها تفتح تحقيقًا في تورط الصين في الانتهاكات والاختراقات الأخيرة لأنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بوزارتي التجارة والخارجية.

وطلب الممثل جيمس كومر، الذي يرأس اللجنة، ورئيسا لجنتين فرعيتين، من وزير التجارة ريموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكين تقديم إحاطات للموظفين بحلول الرابع من أغسطس.

وكتب المشرعون: "نشعر بالقلق أيضًا من أن هذا الهجوم على الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك حساب البريد الإلكتروني لمسؤول حكومي أمريكي كبير مثلك، يعكس مستوى جديدًا من المهارة والتطور من قراصنة الصين".