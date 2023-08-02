عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

صدى البلد

رغم موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت العالم مؤخرا بسبب التغيرات المناخية التي يندرج تحتها القبة الحرارية التي دفعت بارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة لمعدلات غير عادية، إلا أن الظواهر الاستثنائية التي قد تحدث في هذه الأجواء متوقعة أيضا لدرجة قد تصل لحد الأمطار . 

 

فإن تسطع الشمس بحرارتها العالية كل يوم في هذا التوقيت أمر اعتيادي ، لكن التوقعات بسقوط أمطار أمرا استثنائياً على الإطلاق.

 

فقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في مصر، على أن تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وحسب توقعات هيئة الأرصاد، يكون الطقس اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

 

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيف: معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.75 متر، أما عن حالة البحر الأحمر، فيكون خفيف: معتدل أيضًا، وارتفاع الموج 1: 1.75 متر.

 

وكشفت الأرصاد الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الأربعاء، على أن يسود القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط رياح، فيما يسود مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد رياح معتدلة.

 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب الصعيد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%.

 

وتشهد أغلب الأنحاء وجود طقس مشمس خلال ساعات النهار، فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والشرقية والمدن القناة ووسط سيناء وجنوب الصعيد، حيث يسود تلك المناطق سحب غائمة جزئيًا.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 36، الصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 36، الصغرى 25

المنصورة: العظمى 36، الصغرى 25

وادي النطرون: العظمى 35، الصغرى 24

دمياط: العظمى 32، الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 24

الغردقة: العظمى 38، الصغرى 29

سوهاج: العظمى 42، الصغرى 26

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29

بني سويف: العظمى 37، الصغرى 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

كبير| ميدو يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد أزمة صفع الشيبي

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ