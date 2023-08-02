أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

رغم موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت العالم مؤخرا بسبب التغيرات المناخية التي يندرج تحتها القبة الحرارية التي دفعت بارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة لمعدلات غير عادية، إلا أن الظواهر الاستثنائية التي قد تحدث في هذه الأجواء متوقعة أيضا لدرجة قد تصل لحد الأمطار .

فإن تسطع الشمس بحرارتها العالية كل يوم في هذا التوقيت أمر اعتيادي ، لكن التوقعات بسقوط أمطار أمرا استثنائياً على الإطلاق.

فقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في مصر، على أن تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وحسب توقعات هيئة الأرصاد، يكون الطقس اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيف: معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.75 متر، أما عن حالة البحر الأحمر، فيكون خفيف: معتدل أيضًا، وارتفاع الموج 1: 1.75 متر.

وكشفت الأرصاد الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الأربعاء، على أن يسود القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط رياح، فيما يسود مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد رياح معتدلة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب الصعيد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%.

وتشهد أغلب الأنحاء وجود طقس مشمس خلال ساعات النهار، فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والشرقية والمدن القناة ووسط سيناء وجنوب الصعيد، حيث يسود تلك المناطق سحب غائمة جزئيًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 36، الصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 36، الصغرى 25

المنصورة: العظمى 36، الصغرى 25

وادي النطرون: العظمى 35، الصغرى 24

دمياط: العظمى 32، الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 24

الغردقة: العظمى 38، الصغرى 29

سوهاج: العظمى 42، الصغرى 26

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29

بني سويف: العظمى 37، الصغرى 24