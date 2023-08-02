الخارجية الأمريكية تنفي إجلاء مواطينها من النيجر في الوقت الحالي

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الحديث عن إجلاء مواطينها من النيجر في الوقت الحالي.

وقالت الخارجية الأميركية أن السفارة في النيجر ستظل مفتوحة ولا حديث عن إجلاء محتمل.

وأفادت صحيفة بوليتيكو ،في وقت سابق من اليوم ، بأن الحكومة الأمريكية تستعد لإجلاء محتمل لمعظم موظفي السفارة الأمريكية من النيجر ، وفقًا لدبلوماسي أمريكي ومسؤول أمريكي مطلع على المناقشات.

وقال المسؤولون ، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الحساسة ، إن القرار النهائي بالإخلاء لم يتم اتخاذه بعد، لكن هناك دبلوماسيا أمريكيا قال ان القرار وشيك.

وأشار الدبلوماسي إلى أن البلاد تشهد انقلابًا عسكريًا ، لكن الوضع على الأرض في العاصمة نيامي مستقر نسبيًا.

وأوضح بعض الأشخاص أن أمر المغادرة المحتمل سيشمل معظم موظفي السفارة ، ولكن ليس جميعهم.

وقال الدبلوماسي إن هذا سيشمل الأزواج والأبناء والعديد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين لا يلعبون دورًا رئيسيًا في مهام السفارة المهمة.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وأكد الدبلوماسي الذي لم يتم الكشف عن أسمه أنه تم بالفعل إجلاء 20 من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع.

قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، إنه لم يكن على علم بمشاركة القوات الأمريكية في عملية إخلاء ، وأنه لا يوجد تهديد وشيك للأفراد الأمريكيين أو المواطنين الأمريكيين في البلاد.

وتابع رايدر: "أنه من الواضح أننا منظمة تخطيط ، سنخطط دائمًا لحالات طوارئ مختلفة ، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب هناك".

وأضاف أنه مازالت الولايات المتحدة تواصل تشجيع المواطنين الأمريكيين الموجودين في البلاد على البقاء على اتصال وثيق مع سفارة الأمريكية هناك.

وقال رايدر إن الجيش الأمريكي علق معظم مهمته التدريبية والاستشارية مع القوات المسلحة النيجيرية. قال مسؤول بوزارة الدفاع إن معظم القوات الأمريكية البالغ عددها 1100 في النيجر اقتصروا على قواعدهم لأسباب تتعلق بحماية القوة.