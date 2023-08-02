عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تنفي إجلاء مواطينها من النيجر في الوقت الحالي

صدى البلد

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الحديث عن إجلاء مواطينها من النيجر في الوقت الحالي.

وقالت الخارجية الأميركية أن السفارة في النيجر ستظل مفتوحة ولا حديث عن إجلاء محتمل.

وأفادت صحيفة بوليتيكو ،في وقت سابق من اليوم ، بأن الحكومة الأمريكية تستعد لإجلاء محتمل لمعظم موظفي السفارة الأمريكية من النيجر ، وفقًا لدبلوماسي أمريكي ومسؤول أمريكي مطلع على المناقشات.

 

وقال المسؤولون ، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الحساسة ، إن القرار النهائي بالإخلاء لم يتم اتخاذه بعد، لكن هناك دبلوماسيا أمريكيا قال ان القرار وشيك.

وأشار الدبلوماسي إلى أن البلاد تشهد انقلابًا عسكريًا ، لكن الوضع على الأرض في العاصمة نيامي مستقر نسبيًا.

وأوضح بعض الأشخاص أن أمر المغادرة المحتمل سيشمل معظم موظفي السفارة ، ولكن ليس جميعهم.

وقال الدبلوماسي إن هذا سيشمل الأزواج والأبناء والعديد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين لا يلعبون دورًا رئيسيًا في مهام السفارة المهمة.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وأكد الدبلوماسي الذي لم يتم الكشف عن أسمه أنه تم بالفعل إجلاء 20 من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع.

قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، إنه لم يكن على علم بمشاركة القوات الأمريكية في عملية إخلاء ، وأنه لا يوجد تهديد وشيك للأفراد الأمريكيين أو المواطنين الأمريكيين في البلاد.

وتابع  رايدر: "أنه من الواضح أننا منظمة تخطيط ، سنخطط دائمًا لحالات طوارئ مختلفة ، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب هناك".

وأضاف أنه مازالت الولايات المتحدة تواصل تشجيع المواطنين الأمريكيين الموجودين في البلاد على البقاء على اتصال وثيق مع سفارة الأمريكية هناك.

وقال رايدر إن الجيش الأمريكي علق معظم مهمته التدريبية والاستشارية مع القوات المسلحة النيجيرية. قال مسؤول بوزارة الدفاع إن معظم القوات الأمريكية البالغ عددها 1100 في النيجر اقتصروا على قواعدهم لأسباب تتعلق بحماية القوة.

الخارجية الأميركية الحكومة الأمريكية الجنرال الأميركية السفارة الأمريكية المتحدث باسم البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الأهلي يطالب كهربا بسداد غرامة الزمالك ومخطط آخر للاعب

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

عرض الأهلي مرفوض في الزمالك بشأن كهربا

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

مهزلة تحكيمية.. أول تعليق من مدرب الوداد المغربي بعد الخروج من كاس الرابطة

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

ترشيحاتنا

بعد أزمة قطع الكهرباء.. البابا تواضروس: الاحتمال أحد صور التقوى

الزمالك vs النصر.. أوسوريو يتحدى| ونيمار: نمثل مصر.. وكاسترو يتغزل بـ شيكابالا

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

بيلاروسيا تقدم أدلة بعدم انتهاك حدود بولندا بواسطة مروحيات

أزمة جديدة بين الجارتين العراق والكويت وبيان عاجل من بغداد

خطر على الأطفال .. تفاصيل انتشار فيروس جديد بدولة عربية يسبب الاختناق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان ارتباطها رسميا.. صور مثيرة تبرز أنوثة وأناقة ندى الكامل

قُبلة على الخد .. إطلالات أثارت الجدل لـ حبيبة عمرو دياب

شاهد .. أبرز 3 إطلالات لـ سمية الخشاب تثير الجدل

سم قاتل.. احذر غسيل الفواكه والخضراوات بهذه الطريقة

فيديو

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ