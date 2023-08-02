نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة المقابلات الشخصية لمرشحي دورات سقارة

ترأس عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لجنة مقابلات شخصية لاختيار مرشحي المحافظة لدورات وزارة التنمية المحلية، من الدورات التخصصية خلال خطة العام التدريبي 2023- 2024 وذلك على مدار يومين متتاليين.

وضمت لجنة التقييم اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وجمال فهمي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير قامت بعقد عدد من الإختبارات التتابعية بنظام التقييم الرقمي " digital Assessment system " للمرشحين من كافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة لحضور عدد 12 برنامج تخصصي أعلنت عنهم وزارة التنمية المحلية في خطتها التدريبية للعام الجديد، ووفق المتبع على مدار السنوات الثلاث الأخيرة فإن المحافظة تعقد لجنة تقييم ومقابلات شخصية لعدد من مرشحي المحافظة في دورات محددة شملت هذا العام (دورات إعداد القادة – تدريب المدربين – قيادات العمل التنفيذي النسائية).

وتستهدف المقابلات الشخصية الوقوف على المستويات المهارية والمعرفية للمرشحين الذين اجتازوا المراحل الأولى من تقييمات اللغة الإنجليزية والمعلومات العامة واللغة العربية والمهارات الرقمية اضافة الى اختبارات التخصص وتسعى المحافظة من خلال تلك السلسلة من التقييمات إلى الوصول إلى أفضل العناصر الوظيفية التي ترقى لتمثيلها في تلك البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى الارتقاء بالكفاءة المهنية للجهاز الإداري لموظفي الإدارة المحلية.