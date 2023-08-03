مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

جرى غسيل الكعبة المشرفة اليوم؛ ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتشرَّف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، بغسل الكعبة المشرّفة، وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وعدد من المسؤولين.



وفور وصوله قام بغسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرّفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقتٍ مبكرٍ من قِبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



أكّد الدكتور السديس حرص القيادة الرشيدة على العناية بالحرمين الشريفين، وقال: "إن السعودية منذ توحيدها على يدي المؤسّس الملك عبدالعزيز، وأبنائه البررة من بعده وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهده- قد دأبوا على العناية والاهتمام بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، ولاسيما الحرمين الشريفين والكعبة المشرّفة".



وأضاف: "العناية بالكعبة المشرّفة ما هي إلا سمة من سمات قادة هذه البلاد المباركة، وأن تعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة؛ قال تعالى «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ»، حيث إنها سنة سار عليها الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- والخلفاء من بعدهم عبر تاريخ هذا الأمة المجيدة"، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد، وأن يجزي قادتها خير الجزاء على ما يبذلونه من خدماتٍ جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

ويشغل بال الكثير معرفة الأدوات التي يغسل بها الكعبة.. فما هي الأدوات التي تغسل بها:



أدوات غسل الكعبة المشرفة

مع الاهتمام الواسع بهذه المراسم، يتطلع كثيرون إلى معرفة الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة، وهو ما سبق وأن كشفت عنه النقاب وكالة الأنباء السعودية في سبتمبر 2020.



نوهت الوكالة بأن الأدوات المستخدمة مصنوعة خصيصًا لهذه المراسم، وجميعها من مادة النحاس، وهي كالآتي:



. 4 جالونات سعة 10 لترات تحتوي على الخلطة الخاصة بغسل الكعبة، مكونة من 4 تولات من دهن العود الفاخر وعطر الورد، وماء الورد ممزوج بماء زمزم.

. يُضاف إلى ما سبق مجموعة تولات من الورد الطائفي والعنبر، التي يتم خلطها مع ماء زمزم المبارك.

. 4 مكانس قش ذات مسكات من الفضة، لكنس النمش والشوائب داخل الكعبة.

. 4 مماسح أخرى ذات مسكات من مطلية الفضة، وهذا لمسح جدران الكعبة في الأماكن المرتفعة والبعيدة عن متناول اليد.

. 4 قطع قماشية ذات مسكات خشبية لمسح أرضيات الكعبة وتجفيف مياه الغسيل بها.

. وعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة المكرمة.

. طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع الورد.

. جالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد.

. قطعة قماش تستخدم لمسح جدران الكعبة المشرفة.

. أطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة.

. مكنسة يدوية تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار والأتربة قبل الغسيل.

. مكنسة يدوية تستخدم لتوزيع العطر الخاص بالكعبة المشرفة دون أن تعيق حركة قاصدي المسجد الحرام.

. ماء الورد لتطييب الكعبة من الداخل كالأرضية والجدار الداخلي.



مرحلة التحضير

تحضير 20 لترا من ماء زمزم المبارك مقسمة على جالونين مصنوعة من الفضة سعة 10 لترات لكل جالون على النحو التالي: 10 لترات من ماء زمزم المبارك ووضعها بالجالون الخاص بها ويتم خلط هذا الزمزم مع 540 مل من ماء الورد الطائفي و24 مل من دهن الورد الطائفي ذي الجودة العالية و24 مل من دهن العود الخاص بالحرم إضافة إلى 3 مل من المسك، ويتم خلطها بشكل جيد قبل استخدامها في تطيب حوائط وأرضية الكعبة المشرفة وهي ذات تركيز عال.

و10 لترات من ماء زمزم المبارك ووضعها بجالون آخر مصنوع من الفضة من دون أي إضافات قبل عملية الغسيل يتم التبخير داخل الكعبة بأجود أنواع العود حيث يتم استهلاك ما يتم سكبه بالكامل لغسيل وشطف أرضية الكعبة مع 5 لترات من الخلطة الخاصة بتطييب الكعبة مع ما يقارب نصف كيلوجرام من العود الفاخر.



مرحلة تجهيز الأدوات

يتم تجهيز عدد من الأدوات الخاصة التي تستخدم بالغسيل كالآتي: قطع من قماش القطن الفاخر والمبطنة بالقطن أيضا والمطرزة بشعار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لتنظيف وتطييب حوائط وأعمدة الكعبة المشرفة بعد أن يتم تبليلها بالخلطة المشار إليها أعلاه مع إضافة قطرات من العود بشكل مباشر على هذه القطع قبل عملية التمسيح.

مرحلة التجفيف

أدوات التجفيف مزودة بمسكات من الفضة المزخرفة والمطبوع عليها شعار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والبيت الشعري هي الكعبة الغراء، ما أضوع الشذا- وما أطهر الجدران بالنور تغسل، حيث يتم استخدام هذه الأدوات في عملية تجفيف مياه الغسيل داخل الكعبة المشرفة

