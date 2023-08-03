"التعليم" تعلق على حصول الطالب سامح صلاح على 0% في الثانوية العامة

علق سامح صلاح الطالب الحاصل على 0% في الثانوية العامة بالشرقية، على نتيجته، قائلا:"حصلت على هذه النسبة رغم أنني قمت بحل كل الامتحانات، وكان في لجنتي رجل كبير يدرس بنظام المنازل وكان يفتعل المشكلات دائما ولم نكن نعلم كيف نجيب على الأسئلة بسببه وفي يوم حدثت مشكلته وحدثت معركة في اللجنة وجرى إجبارنا على التوقيع على ورق".

وأجاب “شادي زلطة” خلال مداخلته الهاتفية"90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور":، قائلا: “ ما حدث داخل اللجنة أمر غير طبيعي، والملابسات الحقيقية ستظهر في التقرير الخاص الصادر من رئيس اللجنة، وكل اللجان ترسل تقاريرها إلينا بشكل يومي في امتحانات الثانوية العامة”.

ودعا شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، الطالب سامح إلى تقديم تظلم على مادة أو مادتين من أجل التأكد مما إذا قام بالحل أم لا، وذلك لضمان الحصول على حقه.