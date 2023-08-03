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نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

صدى البلد

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أنها خفضت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة الأمريكية طويل الأجل إلى +AA.

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة 

خفضت فيتش تصنيف ديون الولايات المتحدة طويلة الأجل إلى AA+ من AAA.

وأشارت إلى "التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، فضلا عن تزايد عبء الدين العام.

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن معارضتها الشديدة قرار "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وحسب "رويترز"، قالت يلين في بيان صادر عنها "أنا لا أوافق بشدة على قرار وكالة فيتش للتصنيف"، مضيفة أن التغيير المعلن "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة" مع التأكيد على أن سندات الخزانة تظل "الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

فيتش الولايات المتحدة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لامريكا

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