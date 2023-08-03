جماليات الغواية اللونية .. كتاب يكشف وجوها من المشهد التشكيلي السوري

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (جماليات الغواية اللونية... "وجوه من المشهد التشكيلي السوري")، تأليف: علي الراعي.

يندرج هذا الكتاب، مع كتابين صدرا من قبل، ضمن خطة للتعريف بالفن التشكيلي السوري. وقد اختيرت دراسة تجارب تسعة عشر فناناً لهم خصوصية فنية، من حيث الشكل، ومن حيث المضمون، كما أن تجربة بعضهم ازدادت غنى بفعل اعتمادها على التراث الحضاري السوري القديم.

كتاب (جماليات الغواية اللونية... "وجوه من المشهد التشكيلي السوري")، تأليف: علي الراعي، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.