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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

مقطع فيديو مذهل لدب
مقطع فيديو مذهل لدب يثير الجدل لن تصدق ماذا فعل

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات الكثير من الجدل  حيث ظهر الدب في مقطع الفيديو وهو يلوح بيديه للزوار  وذلك في حديقة  هانجتشو، في مقاطعة تشجيانج مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه بشر يرتدي ملابس الدب.

على الجانب الآخر بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع  سارعت إدارة حديقة الحيوان إلى إصدار بيان تنفي فيه أن يكون ما ظهر في مقطع الفيديو هو انسان يرتدي ملابس الدببة.

 

ووفقا لجريدة (Metro) البريطانية، تنتشر الكثير من الشائعات حول سلوك الدببة لمشابهته تماماً لسلوك البشرمما دفع السلطات الى إصدار بيان  إن "الدببة ليسوا كالبشر وذلك بعد إن طالت العديد نت الشائعات تلك الحديقة الدببة في هذه الحديقة ليسوا حقيقيين بسبب تصرفاتهم الشبيهة بحركات البشر.

 

 

مقطع فيديو ملايين المشاهدات مقاطعة تشجيانج

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