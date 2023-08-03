السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تواصل منذ أمد بعيد انتهاك معاهدة "ستارت"

قال السفير الروسي في (واشنطن) أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تواصل منذ أمد بعيد انتهاك معاهدة "ستارت" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.



وأضاف السفير أنطونوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الخميس/، أن البيت الأبيض رفض الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة (ستارت) والالتزام بها، والتي تحدد عدد الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تجاهلت باستمرار مطالب روسيا بحل هذه المشكلة.



وتابع بالقول إن من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة الحالية حول المعاهدة، (ستارت)، كانت "الحرب الهجينة" التي شنتها الإدارة الأمريكية ضد روسيا عبر نظام كييف، بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

