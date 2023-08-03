عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية بمصر يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات «تأشير»|صور

سفير السعودية يفتتح
سفير السعودية يفتتح مقر خدمات التأشيرات

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، المقر الرئيس لمركز خدمات التأشيرات "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن سليمان العمود، والوزير المفوض مدير إدارة الخصائص الحيوية بوزارة الخارجية فهد بن سالم أبو اثنين، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة سلطان بن فراج السبيعي.

 وقام السفير نقلي بجولة داخل المركز، اطلع خلالها على سير العمل واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات كافة التي يقدمها المركز لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة، بدءاً من استلام جواز السفر مروراً بمعالجة الطلب وأخذ الخصائص الحيوية وانتهاءً بصدور التأشيرة.

 وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين في تصريح له عقب الجولة عن ارتياحه لما شاهده من المستوى المتطور في تقديم الخدمات برؤية جديدة وأساليب حديثة، وبهدف أن تكون بكفاءة وانضباط وسرعة إنجاز، من مركز "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر التي جاءت محل شركة تسهيل السابقة لتقديم خدمات التأشيرات في جمهورية مصر العربية.

 وأوضح أن عمل المركز الجديد يتواكب مع تطبيق المملكة لخدمة التأشيرات الإلكترونية في مصر التي تهدف إلى أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية المُعلن عنها شهر مايو الماضي.

 وأكد السفير نقلي أن ذلك يعكس ما تشهده المملكة من تطور في مجال تقديم الخدمات الحكومية والمجالات الأخرى، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيه وإشراف ومتابعة وثيقة من قِبَل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

 ويقع المقر الرئيس لمركز خدمة التأشيرات "تأشير" في قلب العاصمة المصرية بمنطقة القطامية على الطريق الدائري، بما يحقق سهولة الوصول إليه من أرجائها كافة، ويعد المركز أكبر مركز في الشرق الأوسط، كما يبلغ عدد الأفرع الرئيسة له في مصر 11 فرعاً تغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس.

 وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال ٢٤٠٠ جواز سفر في اليوم. يعمل على إنجازها نحو 80 موظفاً، بما فيهم موظفو البريد السريع الذي يقومون بإرسال الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

 وفي ختام اللقاء، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية بجهود منسوبي المركز، والتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.

صورة 2 (1)
صورة 2 (1)
صورة 3
صورة 3
صورة 1 (1)
صورة 1 (1)
الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلى الاستثمارات العامة الخدمات الحكومية القاهرة الكبرى الوزير المفوض جمهورية مصر العربية خادم الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

أهدر شرفه بإيده.. سلم جسد زوجته لصديقه ففضلت الموت على الفضيحة

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

شوبير يفجّر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من المشاركة بمواجهة الأهلي والمصري

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمصري في الكأس والقناة الناقلة

الدولار يضرب بقوة.. الأخضر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع بفضل متانة الاقتصاد الأمريكي

الهاتف الأفضل مبيعا.. عرض على موبايل شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

إحم عينك من الجفاف.. بهذه النصائح

دولة أفريقية تمنع العملات المشفرة نهائيا.. هذا هو السبب

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه تايجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على الشاطئ بإطلالتها

رأس سهم يثير حيرة الباحثين في سويسرا.. هل سقط من الفضاء؟

بالفيديو| دب الشمس يثير حيرة العالم.. تعرف على السر

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

فيديو

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة.. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ