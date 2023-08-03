عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أداة في يد أمريكا.. السفير الصيني لدى روسيا: توسع الناتو يخدم واشنطن

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين وحلف الناتو

قال السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي، اليوم الخميس، إن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستهدف روسيا والصين.

 

وأوضح هانهوي في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن الولايات المتحدة أنشأت اتفاقية أواكس عسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشكلت آلية رباعية تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، وكذلك بعض التجمعات الصغيرة.

 

وأضاف السفير الصيني: "إنهم يريدون الآن إدخال الهيكل العسكري للناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدمج أنظمة التحالفات الأوروبية والآسيوية لتقاسم النفقات وممارسة الضغط حتى تتمكن الولايات المتحدة من قمع واحتواء الصين وروسيا والحفاظ على الهيمنة العالمية".

 

وتابع: "بعد تصعيد شامل للأزمة الأوكرانية، تلاعبت الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي لجعله يبالغ في ما يسمى بـ "التهديد الصيني الروسي" وخلق ذريعة لتوسع الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

 

وأشار إلى أن حلف الناتو تحول منذ فترة طويلة إلى أداة جيوسياسية أمريكية، بينما توسع الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يأتي لخدمة الهيمنة الأمريكية ويرتبط بتنفيذ إستراتيجيتهم في المحيطين الهندي والهادئ.

 

ولفت إلى أنه بخلاف الولايات المتحدة، تعتبر الصين منشئ السلام في جميع أنحاء العالم، وهي مشارك في التنمية العالمية ومدافع عن النظام الدولي، وهي مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك روسيا.

 

وأوضح هانهوي أن الصين مستعدة لتطبيق التعددية الحقيقية، والالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستقر، ولعب دور بناء في تحقيق الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مضيفا: "دعونا نتكاتف ونبني مجتمعا له مصير واحد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".

سفير الصين لدى موسكو: "الناتو" هو سبب الحرب الروسية الأوكرانية

تحذير عاجل من الصين بشأن توسع الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادي

الناتو حلف شمال الأطلسي السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي روسيا الصين الولايات المتحدة اتفاقية أواكس عسكرية اسيا المحيط الهادئ اليابان الهند استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

أهدر شرفه بإيده.. سلم جسد زوجته لصديقه ففضلت الموت على الفضيحة

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

شوبير يفجّر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من المشاركة بمواجهة الأهلي والمصري

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

موضوعات متعلقة

سفير الصين لدى موسكو: "الناتو" هو سبب الحرب الروسية الأوكرانية

تحذير عاجل من الصين بشأن توسع الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادي

المسلماني : لأول مرة منذ 25 عاما الناتو يضع خطة تفصيلية لحرب روسيا وأوكرانيا

بسبب انتهاكات بيلاروس.. بيان أمريكي عاجل بشأن تفعيل المادة 5 بميثاق الناتو

تقرير مخابراتي يكشف لماذا تعزز وزارة الدفاع الروسية قواتها أمام الناتو

باعتراف الناتو.. "التمساح" الروسي يفترس الجيش الأوكراني

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمصري في الكأس والقناة الناقلة

الدولار يضرب بقوة.. الأخضر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع بفضل متانة الاقتصاد الأمريكي

الهاتف الأفضل مبيعا.. عرض على موبايل شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

إحم عينك من الجفاف.. بهذه النصائح

دولة أفريقية تمنع العملات المشفرة نهائيا.. هذا هو السبب

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه تايجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على الشاطئ بإطلالتها

رأس سهم يثير حيرة الباحثين في سويسرا.. هل سقط من الفضاء؟

بالفيديو| دب الشمس يثير حيرة العالم.. تعرف على السر

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

فيديو

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة.. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ