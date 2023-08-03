أداة في يد أمريكا.. السفير الصيني لدى روسيا: توسع الناتو يخدم واشنطن

قال السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي، اليوم الخميس، إن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستهدف روسيا والصين.

وأوضح هانهوي في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن الولايات المتحدة أنشأت اتفاقية أواكس عسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشكلت آلية رباعية تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، وكذلك بعض التجمعات الصغيرة.

وأضاف السفير الصيني: "إنهم يريدون الآن إدخال الهيكل العسكري للناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدمج أنظمة التحالفات الأوروبية والآسيوية لتقاسم النفقات وممارسة الضغط حتى تتمكن الولايات المتحدة من قمع واحتواء الصين وروسيا والحفاظ على الهيمنة العالمية".

وتابع: "بعد تصعيد شامل للأزمة الأوكرانية، تلاعبت الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي لجعله يبالغ في ما يسمى بـ "التهديد الصيني الروسي" وخلق ذريعة لتوسع الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأشار إلى أن حلف الناتو تحول منذ فترة طويلة إلى أداة جيوسياسية أمريكية، بينما توسع الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يأتي لخدمة الهيمنة الأمريكية ويرتبط بتنفيذ إستراتيجيتهم في المحيطين الهندي والهادئ.

ولفت إلى أنه بخلاف الولايات المتحدة، تعتبر الصين منشئ السلام في جميع أنحاء العالم، وهي مشارك في التنمية العالمية ومدافع عن النظام الدولي، وهي مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك روسيا.

وأوضح هانهوي أن الصين مستعدة لتطبيق التعددية الحقيقية، والالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستقر، ولعب دور بناء في تحقيق الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مضيفا: "دعونا نتكاتف ونبني مجتمعا له مصير واحد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".