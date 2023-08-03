روسيا تضيف النرويج لقائمة الدول غير الصديقة

أضافت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، النرويج إلى قائمة الدول غير الصديقة، وفق ما أوردت وكالة "تاس" للأنباء.

واستحدثت موسكو هذه القائمة في مارس من العام الماضي، وتقول إن الدول المدرجة فيها "ترتكب أعمالاً غير ودية تجاه روسيا"، وغالبيتها دول غربية فرضت عقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا، حسبما نقلت “رويترز”.

وفي أكتوبر 2020، اتهمت النرويج روسيا بالوقوف خلف هجوم الكتروني استهدف برلمانها هذا الصيف، تمكن منفذوه من الوصول إلى البريد الإلكتروني لبعض النواب.

وفي الأول من سبتمبر، أعلن البرلمان النرويجي أنه كان هدفاً لهجوم معلوماتي "ضخم"، بدون أن يحددمصدره. وأضاف أن بيانات "عدد قليل من النواب والموظفين" قد اخترقت.

من جانبها، نفت السفارة الروسية في أوسلو، اتهامات النرويج لروسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان النرويجي واعتبرته استفزازا متعمدا يضر بالعلاقات الثنائية.