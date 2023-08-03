بيان عاجل من الكرملين بشأن الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توسيع مجموعة "بريكس" يساعد في تعزيز المنظمة.

وأشار بيسكوف إلى أن أعضاء المجموعة سيناقشون شكل وحجم هذا التوسيع في القمة التي ستعقد في أغسطس الجاري.

كان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في بلاده حالياً أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا .

وقال بوتين، تعليقا على عدم مشاركته في قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا في أغسطس المقبل، :" إنني على اتصال مع جميع زملائي، مع الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند، وقد التقيت مرتين مع رئيس جنوب إفريقيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن".