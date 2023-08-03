عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الكرملين بشأن الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

صدى البلد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توسيع مجموعة "بريكس" يساعد في تعزيز المنظمة.

وأشار بيسكوف إلى أن أعضاء المجموعة سيناقشون شكل وحجم هذا التوسيع في القمة التي ستعقد في أغسطس الجاري.

لن يتم مناقشتها.. الكرملين يعلق على مزاعم إنشاء منظمة أكبر من البريكس

كان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في بلاده حالياً أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا . 

وقال بوتين، تعليقا على عدم مشاركته في قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا في أغسطس المقبل، :" إنني على اتصال مع جميع زملائي، مع الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند، وقد التقيت مرتين مع رئيس جنوب إفريقيا". 

وأضاف الرئيس الروسي: "لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

عبر زوم.. فيفا يسدل الستار اليوم على أزمة كهربا وغرامة الزمالك

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

بيراميدز يوقع العقد قريبا.. شوبير يكشف سبب فشل صفقة الأهلي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

ترشيحاتنا

ارتفاع متوسط العبور اليومي لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال 2023

أمران في الركوع والسجود يغفران كل الذنوب.. البحوث الإسلامية يكشف عنهما

لبنان تنهار.. ميقاتي: لن نستطيع دفع الرواتب ولا تأمين الدواء بنهاية الشهر

بيان عاجل من الكرملين بشأن الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

شوبير يفجر مفاجأة حول انضمام سوزا لـ الأهلي

في اليوم العالمي له .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الفريق فضي؟ 11 لاعبا خارج صفوف القلعة الحمراء.. وكولر يرفض عودة هؤلاء

الأميرة الجميلة| أسرار أغلى فراولة في العالم.. سعرها مفاجأة

اتقدم لها في الشارع.. خطوبة ثراء جبيل على طريقة رومانسية من فنان شاب

مايوه تايجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على الشاطئ بإطلالتها

فيديو

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة.. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ