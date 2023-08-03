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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصول طلاب مدرسة خاصة على "مجاميع عالية" في الثانوية|إجراء مفاجئ لوقف الجدل

مجاميع عالية
مجاميع عالية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، قصة مدرسة “خاصة” كاملة حصل طلابها على مجاميع عالية في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وهو ما أثار الجدل على فيس بوك ، وجعل الجميع يتحدث عن مدى وجود غش جماعي بين طلاب هذه المدرسة.

درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 المتداولة حسبما يقال ، تخص طلاب احدى المدارس الخاصة بجرجا بمحافظة سوهاج (وهي مدرسة من مدارس أجيال المستقبل) ، وهي صور كانت بالفعل منشورة على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إلا أنه تم "مسحها" لأسباب مجهولة لم يتم إعلانها من جانب المدرسة حتى الآن ولكن يقال ان هذا الاجراء جاء لوقف الجدل .

كيف ردت المدرسة ؟

وأصدرت سلسلة مدارس أجيال المستقبل بيانا إعلاميا على فيس بوك قالت خلاله : ما تم نشره من نتائج عبر الصفحة الرسمية للمدارس هي محصلة 4 مدارس وليست مدرسة واحدة وهذه المدارس بمركزي جرجا والمنشاة

وقالت : ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن الصفحة الرسمية لمدارسنا غير دقيق وعار تماما من الصحة وبها نتائج لا تخص طلاب لدينا أصلا ونحن لسنا مسئولين الا عما يتم نشره عبر صفحتنا الرسمية

وأضافت : لدينا معدل طبيعي من شرائح المجاميع المنخفضة ومن لهم دور ثاني من بين طلاب المدارس الأربعة ، وطلابنا الحاصلين على درجات مرتفعة موزعين على 14 لجنة خصصتهم الوزارة لطلاب المدارس الأربعة وكان معنا في تلك اللجان الـ 14 طلاب من مدارس حومية أخرى بجرجا والمنشاة

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نزاهة نتيجة الثانوية العامة 2023 

كانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كافة أسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود في قائمة أسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه مع بداية العام الدراسي بعدم اجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول هذه المنشورات التي تستهدف اثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والتشكيك في كافة الجهود التي بذلت لضمان خروج منظومة الامتحانات بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وكما نفى المتحدث الرسمي ما أثير حول تعديل نتيجة الطالبة إسلام أحمد عمر الطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية المشتركة بمحافظة المنوفية، حيث أن الطالبة حاولت الاطلاع على نتيجتها في البداية من خلال احدى الروابط المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي لا يعترف بها في الحصول على نتيجة الثانوية العامة ثم راجعت نتيجتها مرة أخرى على الموقع الرسمي للوزارة وبالمراجعة الدقيقة ثبت أن النتيجة التي حصلت عليها هي مجموع ٢٧٨.٥ درجة مئوية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وجه بتقديم الطالبة إسلام تظلم للاطلاع على أوراق إجابتها للتيقن من صحة نتيجتها.

مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
مجاميع طلاب مدرسة خاصة تثير الجدل
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