بوتين يوجّه المسئولين الروس بقيادة سيارات محلية الصنع

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يتعين على جميع المسؤولين الروس قيادة السيارات المحلية الصنع، فهذا من شأنه تحسين جودة المنتجات الروسية.



وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء شركات التصنيع الروسية حسبما نقلت روسيا اليوم: "دينيس مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة الروسي) يعلم أن الوزارات والإدارات وإدارة الشؤون طلبت الاستمرار في الشراء والتركيز على السيارات الأجنبية الصنع".



وتابع الرئيس الروسي قائلا : "قلت إنه يجب استبعاده تمامًا، ويجب على جميع المسؤولين في البلاد قيادة السيارات المحلية".

وأضاف بوتين: "لا حرج في أن يكون "مكان ما أكثر تواضعا"، على العكس من ذلك، إنها جيدة. هذه بيروقراطية رائعة، يجب أن نفهم أننا بحاجة إلى السعي لتطوير العلامات التجارية المحلية والسيارات المحلية والمنتجات المحلية الأخرى، و يجب أن يتم توجيه تحسين نوعية الحياة في المقام الأول على هذا".