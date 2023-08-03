الحرية المصري بالعاصمة يختتم دورة إعداد الكوادر والتأهيل للمجالس المحلية والشعبية

اختتمت أمانة العاصمة بحزب الحرية المصرى، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لإعداد والتأهيل للمجالس الشعبية والمحلية، دورة إعداد الكوادر الحزبية للمجالس الشعبية والمحلية لقيادات وكوادر وأعضاء الحزب، تحت رعاية جلال الزغاط أمين العاصمة وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري.

وذلك بحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، والنائب محمد الفيومى رئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد للأمانات المركزية، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي ، والدكتور عيد عبدالهادي الأمين المساعد للأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية، و محمد أحمد أمين المجالس المحلية بالعاصمة.

وقال الدكتور محمد عطيه الفيومى نائب رئيس الحزب، نحتاج لهذا النشاط الفعال والذى نحتاجه فعلا فى هذه المرحلة لكى يكون لدينا قيادات قادرة على التواجد فى المجتمع المحلى عندما يحين الوقت المناسب لهذا، موضحا، أنه صاحب القانون الوحيد للمحليات المقدم للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه وأن هذا القانون قد تم مراجعته من خلال المستشار عدلى حسين، مشددا علي اهمية وجود مجالس محلية منتخبة.

وأكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الاسبق، أن ما تقوم به أمانة العاصمة نشاط حقيقى ورائع ويصب مباشرة فى مصلحة البلد لانه منذ 12 عاما لا توجد مجالس شعبية محلية وهذا معناه اندثار التجارب والخبرات المحلية، وأن هذه الدورات التدريبية قد تسد جزء كبير من هذه الفجوة وهذا الفراغ المحلى.

كما أكد المستشار عدلي حسين، أن التأخير فى إجراء الانتخابات المحلية وهو الاستحقاق الرابع والمتبقى والذى يجب أن يتم فى أقرب وقت لمصلحة هذا الوطن والمواطنين.

وقال الدكتور أحمد بيومى، الامين العام المساعد للحزب بفعاليات وأنشطة أمانة القاهرة، إن مثل هذه التدريبات عن المحليات واهميتها مهمة للغاية لقطاع عريض جدا من الشباب والمجتمع غابت عن المحليات لأكثر من ١٠ سنوات.

وأكد أحمد إدريس امين تنظيم الجمهورية، على أهمية التدريب الفاعلية المهمة فى إعداد وتجهيز كوادر الحزب لأقرب انتخابات محلية، طالبا بالمزيد من الجهد والفعاليات لان العاصمة هى محور الحركة والنشاط للحزب.



وقال جلال الزغاط، إن المحور الرئيسى للدورة هو دراسة القانون 43 لسنة 1979 والذى يتم العمل به حتى الآن مع عدم وجود مجالس شعبية محلية منتخبة مع الوضع فى الاعتبار عند إعداد برنامج الدورة أن تكون هناك برامج عن سيمات القيادة ودراسة سمات الشخصية المصرية وبعض المواضيع المرتبطة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية من خلال أساتذة متخصصين فى هذا المجال.



وشدد الدكتور عيد عبدالهادى الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بالمركزية، علي ضرورة إطلاق الدورة التدريبية علي مختلف أمانات الجمهورية بالحزب، والعمل علي إعداد كادر شبابي سياسي مؤهل لخوض معترك الانتخابات المحلية، قائلا إن المجتمع المصري اصبح بحاجه ضرورة لمجالس محلية منتخبة".



وتطرق محمد احمد، امين المجالس المحلية بالعاصمة موضحا الجهد المبذول فى هذه الدورة ودعم وتعاون الزملاء، من أعضاء هيئة المكتب لإنجاح هذه الدورة.

و قام جلال الزغاط عضو الهيئة العليا امين عام العاصمة بتقديم درع الشكر والتقدير للمدربين لمساهمتهم فى التدريب، كما قام بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية على المتدربين.