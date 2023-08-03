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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدد ضخم.. روسيا تكشف عن تجنيد 231 ألف شخص في القوات المسلحة

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الخميس، نقلا عن بيانات وزارة الدفاع إنه تم قبول أكثر من 231 ألف روسي في القوات المسلحة هذا العام.

وقال مدفيديف خلال اجتماع حول القضايا العسكرية: “وفقا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير إلى 3 أغسطس ... تم قبول أكثر من 231 ألف شخص في القوات المسلحة بموجب عقد”.

وأمس، نصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالذهاب إلى أوديسا ودنيبروبيتروفسك ولفيف وخاركيف، والاطلاع على نتائج الضربات الروسية والتفكير في ما فعله مع بلده.

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وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”: "قال شخص يرتدي قميصًا أخضر متسخًا أن الروس سيشعرون بجدية بنتائج عملهم. إنه غريب الأنف، يفضل الذهاب وإلقاء نظرة على نتائج عمل القوات المسلحة الروسية على الأهداف. في أوديسا، دنيبروبيتروفسك، لفيف، خاركيف، نوفوميخيلوفكا، إليتشيفسك وآخرين بعد الهجمات الإرهابية في أوكرانيا وتساءل عما فعله ببلده!”.

في وقت سابق ، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

مدفيديف روسيا الجيش الروسى

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