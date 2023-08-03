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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جودة التعليم: قرار المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة هدفه رفع الكفاءة

الدكتور علاء عشماوي
الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن قرار نقابة المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب للاعتماد من الهيئة بأنه يصب في صالح منظومة التعليم الهندسي ورفع مكانة المهندس الخريج.


وقال عشماوي - في تصريحات له اليوم -إن الهيئة ستعمل جنبا إلى جنب مع المعاهد الهندسية التي لم تعتمد بعد لدى الهيئة لرفع كفاءة العملية التعليمية بها وضمان جودة المخرج النهائي من أبنائنا الخريجين بقطاع الهندسة.


وكان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين قد أعلن أنه اعتبارا من 31 أكتوبر 2023 لن تقوم النقابة بقيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع منح مهلة حتي 29 فبراير 2024 لرفع الملفات كاملة ومستوفاه للهيئة، كما أشار القرار إلى أنه لن يتم قيد خريجي المعاهد بالنقابة مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية علي شهادة الاعتماد من الهيئة بحد اقصى 31 ديسمبر 2024 .


وأكد عشماوي دعم الهيئة وتقديرها للعديد من المعاهد الهندسية التي سبق اعتمادها لدى الهيئة ، مضيفا أن هذه المعاهد تقدم خدمة تعليمية متميزة تضاهي في مستواها كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

 كما أضاف أن الجودة والاعتماد أصبحت مطلبا أساسيا لخريجينا الراغبين في العمل أو استكمال الدراسة خارج مصر ، حيث أصبحت العديد من الدول العربية والأوروبية تشترط أن يكون الخريج او طالب العمل من المصريين خريج مؤسسة تعليمية معتمدة لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) ، وذلك في إطار توحيد معايير الجودة والاعتماد دوليا لتأكيد ترابط وموائمة تلك الأنظمة ببعضها البعض، مما يجعله اولوية واجبه وليس رفاهية للمؤسسات التعليمية. 


وأكد علاء عشماوي أن قرار نقيب المهندسين جاء نتاج عدة اجتماعات عقدت بين الطرفين تجهيزا لتنفيذه وتفعيله، وسوف تقوم الهيئة بالتنسيق مع كافة النقابات المصرية لتحزو حذو نقابة المهندسين لضمان جودة خريجي المؤسسات التعليمية في مصر مما يصب في كسب ثقة المجتمع الخارجي والداخلي في مؤسساتنا التعليمية ومن ثم الخريجين.

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