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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفد شركة Lionsgate العالمية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

صدى البلد

زار مدينة الإنتاج الإعلامي وفد شركة الإنتاج الأمريكية الشهيرة Lionsgate التي تعد واحدة من أكبر شركات الإنتاج العالمية والتي أنتجت العديد من أفلام هوليود الشهيرة مثل أفلام John Wich ، The Hanger Games .


وتأتي زيارة الوفد المكون من المنتجة الأمريكية Louise Rosner والمخرج الأمريكي Kevin Kavanaugh والمنتج الأمريكي Chad Stahelski.


تأتي هذه الزيارة في إطار التحضير لإنتاج وتصوير أحد أفلام الشركة في مصر في العام القادم 2024، وبالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وهي اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية في جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.


وأشرفت اللجنة منذ تأسيسها على تصوير عدد كبير من الأفلام الأجنبية والتي تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها الأمريكية والألمانية والسويسرية والنرويجية والكولومبية، كما قامت المدينة بتدشين موقع إلكتروني باللغة الإنجليزية تحت عنوان : ((www.egyptfilming.com للتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها المدينة المتعلقة بهذا النشاط.


وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف عن قرب على إمكانياتها وفرص التصوير بها، حيث شاهدوا عدداً من الأحياء بمناطق التصوير المفتوحة، ومنها منطقة لندن، والحي الشعبي، ومنطقة عماد الدين، ومنطقة جاردن سيتي، وسوق الكانتو، كما زار الوفد مركز التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم وحفظها للأجيال القادمة، واستديو الدولبي أتموس، الذي يعد الأحدث من نوعه في العالم في مجال تطبيقات التسجيل الصوتي والمعتمد من شركة دولبي العالمية.


وفي نهاية الجولة، أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما تملكه المدينة من إمكانيات تكنولوجية وفنية على أعلى مستوى والتي فاقت كل التوقعات، وبما تضمه من استديوهات ومناطق تصوير مفتوحة تضاهي كبرى الاستديوهات العالمية.


الجدير بالذكر أن الوفد الأمريكي قد قام بجولة بأهم المعالم السياحة والأثرية بالقاهرة تحت إشراف لجنة مصر للأفلام؛ وذلك لاختيار أماكن التصوير الخاصة بالفيلم ومنها المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات، ومنطقة خان الخليلي، كما زاروا العاصمة الإدارية الجديدة وقاموا بعمل جولة خارجية شملت أهم المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان.

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