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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الذهب ينخفض.. مفاجأة في سعر المعدن الأصفر بعد ضربة للدولار | تفاصيل

صدى البلد

سجل الذهب استقرارا نسبيا بقرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.


ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.


وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1970.90 دولار، وفق "رويترز

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات بعض المحللين بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.


وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ نحو ثلاثة أسابيع.


من المقرر أن يحتفظ الدولار الأمريكي بمكانته مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وفقًا لاستراتيجيي العملات الأجنبية الذين استطلعت رويترز آراءهم.


وتشير هذه التوقعات إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط خلال هذه الفترة، بالتزامن مع حفاظ الدولار على قوته، حيث يتفاعل المعدن الأصفر عكسيًا مع العملة الأمريكية.
قوة الدولار المتجددة.


على الرغم من أن صافي مراكز الدولار القصيرة سجل أعلى مستوياته منذ مارس 2021، فقد ارتفع الدولار بنحو 3٪ من أدنى مستوياته في أكثر من عام في 14 يوليو وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.


تزامنت القوة المتجددة للدولار مع تراجع في مسيرة اليورو الممتازة خلال الأسابيع القليلة الماضية - لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.4٪ تقريبًا مقابل الدولار لهذا العام - وسط توقعات قوية بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.


من غير المرجح أن يتخلى الدولار عن المكاسب الأخيرة في الأشهر المقبلة، وفقًا لاستطلاع لرويترز شمل 70 استراتيجيًا للعملات الأجنبية، حيث أظهر المسح أن معظم العملات الرئيسية لن تستعيد أعلى مستوياتها الأخيرة لمدة ستة أشهر على الأقل. 

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