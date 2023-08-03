وفاة الدكتور فوزي تركي أول رئيس لجامعة كفر الشيخ

رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، الدكتور فوزي علي تركي، رئيس جامعة بدر، ومؤسس جامعة كفر الشيخ، وأول رئيس جامعة لها، عن عمر يناهز 72 عاماً.

من هو الدكتور فوزي تركي أول رئيس لجامعة كفر الشيخ؟

ولد الدكتور فوزي تركي، أول رئيس لجامعة كفر الشيخ، في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية في الرابع من مارس عام 1951م، تخرج في كلية الهندسة الإلكترونية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

عُين الدكتور الراحل فوزي تركي، معيداً بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، وحصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول بإنجلترا، وعين مدرساً للهندسة الإلكترونية حتى نال درجة الأستاذية.



عين الدكتور الراحل فوزي تركي، رئيساً لقسم علوم الحاسبات بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، وفي أوائل عام 2002م، عُين عميداً لكلية الحاسبات والمعلومات بالمنوفية و كان أول عميد لها، ثم عُين عقب ذلك أول رئيس لجامعة كفر الشيخ عقب انفصالها عن جامعة طنطا في عام 2006م، وعُين رئيساً لجامعة هليوبوليس، كما عُين مؤخراً رئيساً لجامعة بدر في فبراير 2022م.