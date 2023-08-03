أوقفوا تسليح الجوع.. بلينكين يتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح حرب

قال وزير الخارجية الأمريكي، الذي يترأس اجتماعًا حول انعدام الأمن الغذائي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا إنه "يجب ألا يتم تسليح الجوع".

وخص، أنتوني بلينكين، بالذكر روسيا قائلا إن غزوها لأوكرانيا العام الماضي تسبب في هجوم على نظام الغذاء العالمي.

انتقد بلينكين موسكو لانسحابها الشهر الماضي مما يسمى بمبادرة حبوب البحر الأسود. حيث سمحت الاتفاقية بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر، خلال الصراع بين البلدين.

رفضت موسكو تمديد الاتفاق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثر بشدة على الدول الفقيرة.

قال بلينكين: يجب على كل عضو في هذا المجلس، وكل عضو في الأمم المتحدة أن يخبر موسكو بما فيه الكفاية، يكفي استخدام البحر الأسود كابتزاز.

وأضاف: "يكفي معاملة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم على أنها وسيلة ضغط. يكفي هذه الحرب غير المبررة وغير المنطقية".

تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في يوليو 2022 مع تركيا بصفتها وسيطًا مدعومًا من الأمم المتحدة بين أوكرانيا وروسيا، إلى التخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان وصول الحبوب الأوكرانية إلى أسواق العمل على الرغم من الحرب.

تطالب موسكو بضمانات بشأن اتفاقية أخرى تتعلق بصادراتها، ولا سيما مكونات الأسمدة.

أضرت طائرات مسيرة روسية يوم الأربعاء بالبنية التحتية في ميناء أوكراني على نهر الدانوب، حيث استهدفت موسكو منشآت حيوية لشحنات الحبوب من أوكرانيا في أعقاب انهيار الاتفاق.

قال بلينكين إن أسعار الحبوب زادت بأكثر من ثمانية في المائة في جميع أنحاء العالم منذ انسحاب روسيا. وترأست وزيرة الخارجية الاجتماع بعد أن تولت الولايات المتحدة الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن يوم الثلاثاء.

تعتزم واشنطن إصدار "بيان مشترك يدين استخدام الغذاء كسلاح حرب" تم تبنيه على هامش الاجتماع الذي تم التوقيع عليه بالفعل من قبل 91 دولة، حسبما صرح بلينكين لشبكة أيه بي سي الأمريكية.

كما أعلن بلينكين عن تمويل جديد بقيمة 362 مليون دولار لبرامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اثنتي عشرة دولة أفريقية وهايتي، حسبما قال مسؤول أمريكي.

جدير بالذكر أنه يعاني حوالي 345 مليون شخص في 79 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. من بين الأسباب العديدة للجوع في العالم، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة، آثار تغير المناخ.