تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 .



رابط تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



كيفية التقدم لتنسيق الكلبات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

كليات تقبل من 50% بتنسيق الكليات2023

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 كليات تقبل من 50 % لطلاب الشعبة الأدبية:

