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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 .


رابط تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg


كيفية التقدم لتنسيق الكلبات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

كليات تقبل من 50% بتنسيق الكليات2023 

 

ونكشف لطلاب الثانوية العامة  بتنسيق الجامعات 2023  كليات تقبل من 50 % لطلاب الشعبة الأدبية:
 

  • كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» أسوان.
  • كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
  • كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
  • كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.
  • كلية تربية رياضية بنات السويس.
  • كلية تربية رياضية بنات العريش.
  • كلية تربية رياضية بنات الفيوم.
  • كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
  • كلية تربية رياضية بنات المنيا.
  • كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
  • كلية تربية رياضية بنات أسوان.
  • كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.
  • تربية نوعية أسوان.
  • تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
  • تربية نوعية فنية الإسكندرية.
  • تربية نوعية فنية الزقازيق.
  • تربية نوعية فنية الفيوم.
  • تربية نوعية فنية القاهرة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
  • تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
  • تربية نوعية فنية أسوان.
الجامعات 2023 Jobs Education تنسيق الجامعات 2023 كليات تقبل من 50 لطلاب الشعبة الادبية طلاب الثانوية

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