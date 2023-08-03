فيديو.. روبوت يقود أعمال البناء بشركة في الصين| خاص

مع تطور التكنولوجيا في الصين، وانتشار استخدام الروبوت في العديد من المجالات، استخدمت شركة CSCEC، وهي شركة متخصصة في مجال البناء والهندسة الروبوت في العديد من مشاريعها الكبرى.

ووثق موقع صدى البلد تلك المشاهد من خلال فيديو حصل عليه خلال زيارة وفد من الصحفيين المصريين إلى المقر الرئيسي للشركة الصينية في بكين، ويظهر الروبوت خلال الفيديو، وهو يقوم ببعض أعمال البناء الصعبة والخطيرة، التي قد يعرض الإنسان نفسه للخطر من أجل تنفيذها.

وقد ذاع استخدام الروبوت في الصين في العديد من المجالات الهامة، مثل إطفاء الحرائق في المطارات، أو لمساعدة المسافرين في الانتهاء من أوراق السفر، بالإضافة إلي استخدامه في المطاعم، للمساعدة في تقديم الوجبات.

وأثار استخدام الروبوت غضب بعض المواطنين في الصين، حيث قامت ممرضة في أحد مستشفيات الصين، بتدمير روبوت انتقاما منه.

وقد طردت هذه الممرضة من عملها وتم استبدالها بذلك الروبوت.