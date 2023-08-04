عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : مفاجأة سارة

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

txt

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : حل النزاعات

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 4 اغسطس 2023

ستطرق الفرص بابك، مما يجعله الوقت المثالي للتعبير عن مشاعرك أو البحث عن مغامرات رومانسية جديدة، سوف ترتفع مسيرتك المهنية وأنت تتبنى الأفكار المبتكرة والتعاون، ومع ذلك ، راقب أموالك ؛ قد تظهر نفقات غير متوقعة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

سواء كنت عازبًا أو ملتزمًا في علاقة، حافظ على قلبك وعقلك مفتوحًا لأن الحب قد يزدهر في أماكن غير متوقعة، قد يجد العزاب شرارة في مواجهة فرصة، لذا كن مستعدًا لمفاجأة سارة، سيختبر الأزواج اتصالًا عاطفيًا أعمق ، وهذا هو الوقت المثالي للتعبير عن مشاعرك أو التخطيط لإيماءة رومانسية.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

انخرط في الأنشطة البدنية التي تجلب لك السعادة وتطلق التوتر، أعطِ الأولوية للراحة والنوم لإعادة شحن طاقتك، غذي جسمك بالطعام الصحي، وتجنب الانغماس في الأكل العاطفي.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

تجنب عمليات الشراء المندفعة وفكر مليًا قبل اتخاذ قرارات مهمة، اطلب المشورة من الخبراء الماليين إذا لزم الأمر، وثق في حدسك عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

سيكون الإبداع والأفكار المبتكرة موطن قوتك ، لذا اعرضها بثقة، سيكون التعاون مع الزملاء مثمرًا ، مما يؤدي إلى مشاريع جديدة مثيرة. 

برج السرطان برج السرطان اليوم برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي برج السرطان وحظك اليوم برج السرطان وحظك اليوم الجمعة توقعات برج السرطان توقعات برج السرطان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

لحصولها على 89% فى الثانوية العامة.. طالبة تنهي حياتها بالدقهلية

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

قالتلي جهز القعدة ولف لينا سجارتين | جزار المطرية قتل زوجته .. اعترافات

موضوعات متعلقة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : حل النزاعات

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : تابع أحلامك

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : اتخاذ خطوات جريئة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023: التزم بميزانية مدروسة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : مغامرات رومانسية

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس2023: مفاجآت مبهجة

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : تعاون مع فريقك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

الشحات يستحق بطاقه صفراء |تعليق صادم من جريشه بشأن أداء حكم الأهلي والمصري

أفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة .. ردده في هذا التوقيت المبارك

النيابة العامة تكشف عن رأيها النهائي في مقتل طبيب الساحل

روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

بيان عاجل لروسيا بعد إطلاق سراح ترامب من المحكمة في قضية الكابيتول

دعاء للميت يوم الجمعة.. من الصدقات الجارية احرص عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ