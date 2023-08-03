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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مبشر.. إعلان صادم من أمريكا بشأن محادثات السلام الأوكرانية في السعودية

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أي نتائج حقيقية من المحادثات المقبلة في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا.

وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، أن "الإدارة الأمريكية تعتبر الاجتماع فرصة أخرى لمواصلة العمل على نشر صيغة السلام التي وضعتها كييف على المجتمع الدولي”.

وأمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أي نتائج ملموسة من المحادثات بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، والتي بدأها الغرب وكييف.

وقال ميلر في إفادة صحفية: “لا أتوقع أي شيء محدد من هذه المحادثات… هذه مجرد بداية للعملية ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الدول الغربية ستجبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثات السلام في السعودية على التخلي عن جميع مطالبه تجاه روسيا.

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وأضاف ريتر: “قال زيلينسكي في نوفمبر 2022 إن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، تتكون من عشر نقاط. من بينها ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل الأشخاص المحتجزين وفقًا لصيغة الكل للجميع، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا”.

السعودية أوكرانيا الولايات المتحدة البيت الأبيض

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