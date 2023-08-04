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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Oppenheimer يقترب من نصف مليار دولار عالميا نهاية الأسبوع الجاري

Oppenheimer
Oppenheimer

يقترب فيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer من تحقيق نصف مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمي، بعد حوالي أسبوعين من طرحه. 

فيلم Oppenheimer حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، ولكن Barbie تفوق عليه في المنافسة وحقق ضعف إيراداته رغم كل الآمال والتوقعات. 

حقق Oppenheimer حتى الآن حوالي 425 مليون دولارعالميا، فيما بلغت إيرادات في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 194 مليون دولار. 

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم. 

أجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

شارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم. 

Oppenheimer فيلم Oppenheimer أبطال Oppenheimer Barbie القنبلة الذرية

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