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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف ستحتفل ميجان ماركل بعيد ميلادها 42 ؟

ميجان ماركل
ميجان ماركل

تحتفل ميجان ماركل بعيد ميلادها الـ 42 اليوم، ويتساءل الكثيرون عن كيفية احتفالها بهذه المناسبة الخاصة. على الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة حول خططها لهذا اليوم.

ووفقا لصحيفة “اسكبريس” البريطانية، يتوقع البعض أن تستمتع بيوم هادئ برفقة زوجها الأمير هاري وأطفالها الصغيرين، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، في منزلها في مونتيسيتو.

تحديات هاري وميجان ماركل

شهدت الأشهر الأخيرة تحديات كبيرة للزوجين، حيث تعرضا لشائعات تتعلق بحالة مالية صعبة وأزمة في زواجهما بعد انتهاء شراكتهما مع Spotify. 

وعلى الرغم من أن أصدقاء الزوجين نفوا هذه الادعاءات وأكدوا استقرار العلاقة الزوجية، إلا أن الجميع يترقب ما ستكون عليه المرحلة القادمة بالنسبة للثنائي على الصعيد المهني، بغض النظر عن الفيلم الوثائقي القادم لبرنامجهما "Heart of Invictus" المقرر عرضه قريبًا على Netflix.

تحدث الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليام، عن احتمالية أن تستغل ميجان عيد ميلادها كفرصة للكشف عن مشاريع جديدة.

 ومن المعروف أن ميجان تهتم بالقضايا الاجتماعية وتسعى للمساهمة في تغيير العالم بشكل إيجابي. وقد سبق لها وللأمير هاري أن أطلقا العديد من المبادرات الخيرية والمشاريع الاجتماعية، مثل مؤسسة Archewell وSmart Works وغيرها.

مشاريع جديدة لميجان ماركل

من المتوقع أن يواجه الأمير هاري وعائلته خطوات جديدة قريبًا بعد التعاقد مع وكيل جديد. ويترقب الجمهور بشغف تطورات المستقبل لعائلة ساسكس، خاصةً بعد فقدانهم شراكتهم مع منصة Spotify وتراجع شعبيتهم في كلا الجانبين من المحيط الأطلسي. ويبدو أن الوضع الحالي غير واضح تمامًا ويثير الكثير من الشكوك.

وفيما يتعلق بأحداث المحكمة، ينتظر هاري قرارًا من المحكمة وقد يكون هناك مزيدا من الجلسات والاستماع إلى الشهود. وتعتبر هذه الأحداث جزءًا من الصراعات القانونية التي يمرون بها.

بالنظر إلى المستقبل، يبقى السؤال الكبير هو ما الذي ستقوم به عائلة ساسكس التالي؟ وعلى الرغم من التحديات التي يواجهونها، إلا أنهم لديهم القدرة على اتخاذ خطوات جديدة والتأثير على العالم من حولهم، كما أظهر ظهور هاري الأخير في المحكمة وتعاطف الجمهور معه، وكذلك المطاردة الصحفية "شبه الكارثية" في نيويورك. 

Spotify Netflix الامير هاري المبادرات الخيرية

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