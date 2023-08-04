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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ سوق العبور لتجارة الجملة.


أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى:

 

أسعار الخضراوات.. تراوح متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 4.5 و 7.50 جنيه,

وسجل سعر البطاطس اليوم الجمعة ما بين 7.5 و 9.5 جنيه بلغ سعر كيلو البصل نحو  17 جنيها.

وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور 8 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 16 إلى 22 جنيها، واستقر الباذنجان البلدي عند 5 جنيهات.


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 6 إلى 10 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 6 و 9 جنيهات للكيلو.


فيما سجلت أسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو، بسلة بين 18 إلى 22 جنيها، خيار بلدى بين 8 إلى 11 جنيها، البامية بين 20 إلى 30 جنيها، قلقاس بين 5 الى 9 جنيهات.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 6 إلى 16 جنيها للكيلو، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات،تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 9 و 15 جنيها.

أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب الأسود 18 جنيها، سعر كيلو عنب كرمسن 25 جنيها، عنب بناتي أحمر 18 جنيها، عنب بناتي أصفر 16 جنيها.


 

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو سعر تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 25 الى 35 جنيها  ،تفاح مصري 14 الي 24 جنيها، سعر مانجو صديقة نحو 21 جنيها، كانتلوب 6 الى 14 جنيها، خوخ بلدي عريشي 20 إلى 30 جنيها ، أناناس 50 جنيها، شمام  10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 40 جنيها، بلح رملي 10 جنيهات، ووصل سعر الكمثرى المستوردة 70 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو نكترين بلدي مابين 10 الى 30 جنيها، وسجل كيلو الكريز  30 جنيها للكيلو، موز بلدي 7.50 جنيه.


ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

 

الخضراوات سعر الطماطم سعر البصل سوق العبور اليوم الجمعة

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البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

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