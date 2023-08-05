عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

نجت من الموت بمعجزة..نقطع
نجت من الموت بمعجزة..نقطع فيديو لسيدة تنجو من فك تمساح

أثار مقطع فيديو لسيدة إندونيسية بالغة من العمر 38 عاما  الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد أمضت 90 دقيقة بين فكي تمساح  مفترس ثم نجت من الموت  بمعجزة إلهية ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.


ووفقا لموقع موقع "أوديتي سنترال" ظهرت في مقطع الفيديو سيدة تعمل في إحدى مزارع النخيل وذلك بمقاطعة كاليمانتان الغربية أثناء قيامها بجمع المياه وذلك من نهر مغطى بطبقة من الأعشاب لتفاجىء  بتمساح يحاول مهاجمتها ويمسك بساقها ويقوم بسحبها إلى المياه في محاولة لأفتراسها

وقد قامت السيدة بالصراخ طلبا للمساعدة لتتمكن من مقاومة التمساح  حتى يصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.

وقد ظهرت في  مقطع الفيديو وهي  تحاول الإمساك بعمود من الخشب قام بمده إليها أحد زملائها في العمل، ليحاول البعض إبعاد التمساح عنها.

مقطع فيديو سيدة إندونيسية مواقع التواصل معجزة إلهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

موضوعات متعلقة

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

تنكروا في هيئة نساء.. مقطع فيديو لسطو مسلح يثير جدلا.. شاهد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

بعد إثارة الجدل لأيام .. اكتشاف ماهية جسم غامض على أحد الشواطئ

فيديو أثار ضجة.. وزير مالية النيجر يجهش بالبكاء| اعرف السبب

ترشيحاتنا

سحب رعدية في عز الصيف|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة الساعات المقبلة

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

خدمة مميزة.. استخراج وتجديد البطاقة فى البيت بدون مشاوير| بالخطوات والتكلفة

الزمالك يكشف حقيقة إيقاف قيده الجديد بسبب نداي

ترامب: سنمنع الحرب العالمية الثالثة التي تهدد العالم حاليا

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد وداع البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

بطريقة ساخرة.. مقطع فيديو لعروس مصرية تحي والدها وتشكره

لتجعله أكثر احتشاما.. كيف عدلت أنغام على التصميم الأصلي لفستانها بحفل جدة؟

موجودة في دولابك.. 4 أنواع من الملابس احرص على ارتدائها في الصيف

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ