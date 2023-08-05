نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

أثار مقطع فيديو لسيدة إندونيسية بالغة من العمر 38 عاما الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد أمضت 90 دقيقة بين فكي تمساح مفترس ثم نجت من الموت بمعجزة إلهية ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ووفقا لموقع موقع "أوديتي سنترال" ظهرت في مقطع الفيديو سيدة تعمل في إحدى مزارع النخيل وذلك بمقاطعة كاليمانتان الغربية أثناء قيامها بجمع المياه وذلك من نهر مغطى بطبقة من الأعشاب لتفاجىء بتمساح يحاول مهاجمتها ويمسك بساقها ويقوم بسحبها إلى المياه في محاولة لأفتراسها

وقد قامت السيدة بالصراخ طلبا للمساعدة لتتمكن من مقاومة التمساح حتى يصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.

وقد ظهرت في مقطع الفيديو وهي تحاول الإمساك بعمود من الخشب قام بمده إليها أحد زملائها في العمل، ليحاول البعض إبعاد التمساح عنها.