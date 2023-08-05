بمزاد علني على فيسبوك| طلاب الثانوية العامة يعرضون التابلت للبيع.. شاهد

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وظهرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعلانات بعنوان “نشتري تابلت الثانوية العامة”.

وقد رصد موقع صدى البلد تفاعل الطلاب مع مثل هذه الإعلانات الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الآن؛ حيث أقدم عدد من طلاب الثانوية العامة 2023 على عرض تابلت الثانوية العامة للبيع.

وأكد صاحب أحد الإعلانات “نشتري تابلت الثانوية العامة ” على فيس بوك ، أنه على اتم استعداد لشراء تابلت الثانوية العامة “السليم” بــ 1700 جنيه ، ولو الشاشة مكسورة ومعاه مشتملاته بـ1000 جنيه ، ولو الشاشة جايبه الوان بس الباغه سليمة بـ500 جنيه.

وتفاعل الطلاب مع صاحب الإعلان ، فقال حماد معروف : عندي واحد زيرو بكل مشتملاته على 2500 جنيه ، وعرض اندرو مجدي تابلت الثانوية العامة للبيع قائلا معايا سليم ومتشحنش غير اربع او خمس مرات بس من غير شاحن وسماعه علبه بس.

وقالت أميرة الديب : طب لو سليم بكام من غير شاحن ولا هاند فري ولا الجراب.

وقال يوسف مصطفى : معايا التابلت بتاعي حالتو كويسه لو حد عايز يشتريه.



وتساءلت ميار محمود : بكام لو الشاشة مكسورة بس شغال والتاتش شغال وكل حاجة.



وقالت ريم منصور : معايا سليم بالكرتونه وبرا منظومة بس من غير شاحن من اسكندرية

تابلت الثانوية العامة

جدير بالذكر أنه في إطار تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة ، قررت الدولة المصرية توزيع تابلت الثانوية العامة 2023 على جميع طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة ، علماً بأن تابلت الثانوية العامة 2023 يعد هدية من الدولة للطلاب ، يحتفظ بها الطلاب بعد الانتهاء من الثانوية العامة .

ويبلغ عدد مستخدمي تابلت الثانوية العامة سنويًا 700 ألف طالب، بإجمالى عدد 3 مليون و500 ألف تابلت تم تسليمهم للطلاب، هذا إلى جانب تجهيز 2500 مدرسة بالبنية التكنولوجية المتطورة سواء الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة، واستخدام الشاشات الذكية.

رسوم تأمين تابلت الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تأمين التابلت تقدر بـ 105 جنيه ولابد أن يدفعها جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وكذلك المعلمين الذين تسلموا التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي :

طلاب أولى ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى

طلاب 2 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

طلاب 3 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة عدم الالتزام بـ سداد رسوم تأمين التابلت ، يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ، ويقوم بسداد قسمة الجهاز كاملا في حالة الفقد او قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي او الجزئي.

مزاد تابلت الثانوية العامة

مزاد تابلت الثانوية العامة

مزاد تابلت الثانوية العامة

مزاد تابلت الثانوية العامة

مزاد تابلت الثانوية العامة